Iggy Pop rinde homenaje a Lou Reed en su nuevo video

El cantante de rock estadounidense, Iggy Pop, tiene 72 y no se detiene. Apenas el año pasado el líder de la banda The Stooges lanzó su disco número 18, Free. El álbum se caracterizó por ser mucho más experimental que cualquier cosa que haya lanzado antes. De sus canciones ya varios videos han salido, y ahora por fin salió el metraje de “We Are The People”.

En este material, Iggy nos recuerda la vida y obra de una de las personas más importantes en su carrera: Lou Reed, quien habría cumplido 78 años de edad el pasado 2 de marzo. La letra de esta canción está inspirada en un poema que el ex líder de The Velvet Underground escribió en los 70, el cual tiene el mismo nombre que la canción de Pop.

En este poema, Reed habla de que todos somos un mismo pueblo, a pesar de las diferencias en cuanto a raza, sexo, religión, ideologías, etc. Nos dice que todos hemos sufrido y vivido, en gran medida, cosas parecidas gracias a los gobiernos pero juntos podemos terminar con estos pesares. Y estas son las ideas que Iggy Pop lleva a su canción.

“Nosotros somos la gente sin ningún derecho,

somos los que solo han conocido mentiras y desesperación,

somos la gente sin país ni voz ni espejo,

somos la mirada cristalina devuelta a través

de la densidad e inmensidad de una nación bersérker,

somos las víctimas del manifiesto indecible de la ausencia

de profundidad del completo y pesado vacío.”

En cuanto al videoclip, éste está filmado por Simon Taylor, con quien Pop ya trabajó en los videos de “James Bond” y “Loves Missing”. El video se caracteriza por ser minimalista y, en una simple toma, podemos ver a Iggy cerca de la cámara recitando el poema de Reed.

Aquí puedes ver el video completo: