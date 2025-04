Los 78 de Iggy Pop: Un repaso por los mejores covers

El cantante estadounidense, James Newell Osterberg, Jr., más conocido mundialmente como Iggy Pop, hoy cumple 78 años.

Desde que irrumpió en 1969 con The Stooges, redefinió lo que significaba estar al frente de una banda. Para celebrarlo, repasamos diez de sus canciones más esenciales , entre su trabajo con The Stooges y su carrera como solista, además de tres versiones memorables donde se adueña de clásicos ajenos y los convierte en algo completamente nuevo.

1. Lust For Life

Una joya del rock y uno de los himnos definitivos de Iggy. Escrita junto a David Bowie, esta canción es energía pura, con un ritmo frenético, tambores estilo Bo Diddley y un riff que se mete en la piel. Las letras, inspiradas en William Burroughs, son una celebración salvaje de la vida.

2. The Passenger

Otra colaboración con Bowie y una de las piezas más emblemáticas de Lust For Life. Oscura, melancólica, pero siempre en movimiento. Es una bitácora introspectiva sobre los viajes —reales y emocionales— del eterno pasajero que es Iggy.

3. Search and Destroy (The Stooges)

El ataque sónico por excelencia. Brutal, directa y sin concesiones, esta canción de Raw Power suena como si una granada explotara en el escenario. Iggy canta como si estuviera poseído, y el resultado es una obra maestra del proto-punk.

4. Funtime

De su disco The Idiot, producido por Bowie, esta canción abraza un sonido más sintético, casi krautrock, con una vibra alienada que parecía adelantar el post-punk. Iggy y Bowie se potenciaban mutuamente, y este tema es una de sus mejores colaboraciones.

5. I Wanna Be Your Dog (The Stooges)

Un clásico crudo, sucio y seminal. Con un riff minimalista y un deseo explícito, esta canción encarna el espíritu rebelde y erótico del primer Iggy. Un tema que suena tan provocador hoy como en 1969.

6. Gimme Danger (The Stooges)

Balada perversa y sensual incluida en Raw Power. Iggy canta sobre su atracción por el peligro, especialmente encarnado en relaciones tumultuosas. “Escribí sobre las chicas que me darían problemas”, confiesa él mismo.

7. Candy

Un viraje pop sorpresivo, pero efectivo. Con Kate Pierson (The B-52’s) como invitada, esta canción de Brick By Brick (1990) mostró a un Iggy más accesible y melódico, sin perder su autenticidad.

8. T.V. Eye (The Stooges)

Explosiva desde el primer segundo, esta pista representa toda la furia visceral del Iggy más primitivo. El riff abrasador y el grito inicial la convierten en una descarga eléctrica.

9. Kill City

Tras la disolución de The Stooges, Iggy se unió a James Williamson para este álbum que casi no ve la luz. Suena como el testimonio de una resurrección: sucia, urbana, pero vibrante.

10. I Got A Right (The Stooges)

Grabada en 1972, esta canción fue parte del renacer de la banda antes de grabar Raw Power. Iggy canta con una urgencia absoluta, como si supiera que el mundo estaba a punto de escucharlo —o de perderlo.

Además de sus composiciones propias, Iggy siempre ha sabido reimaginar canciones ajenas con una impronta tan personal como salvaje.