Noel Gallagher critica que sus compañeros de Oasis eran “muy conservadores musicalmente”

Para la tristeza de los fanáticos, una posible reunión de Oasis se encuentra cada vez más lejos. Resulta que ahora Noel Gallagher se abrió respecto a las experiencias que tuvo escribiendo y haciendo canciones en conjunto a la banda. Según lo dicho por el artista, este no se sentía tan cómodo con la creatividad de sus compañeros.

La entrevista la realizó con Music Week y, en ella, dijo que “había una responsabilidad para con todos, y algunas personas de la banda fueron muy conservadoras en su visión de la música rock”. Asimismo, sosttuvo que “mientras más te quedas en una banda como esta, más te institucionalizas, lo que significa que la forma en la que hacen las cosas se quedan así”.

“Estás haciendo música para tus alrededores, así que sólo haces música para llenar estadios y, cuando esta es buena, es lo mejor del mundo. Pero llegas a un punto en el que ya lo dije e hice todo”, agregó Gallagher.

Aunque el artista también tocó el lado positivo de su carrera con Oasis. Cuando se le preguntó cuál es el mejor tema que ha escrito en su vida, Noel afirmó que “claramente es ‘Don’t Look Back In Anger’ pues es la canción que ha resonado con la mayor cantidad de personas”. Sin embargo, el músico afirmó que no cree que es su mejor trabajo, pues no tiene las mejores letras ni desempeño vocal.

¿Podría haber una reunión de Oasis?

Noel le dijo recientemente al fotógrafo Kevin Cummins, quien se encargó de grabar a la banda durante sus primeros años, que un regreso de Oasis “no sería lo mismo” y que no le agradaría hacerlo. ¿La razón? El enojo del artista que le produce ver a fanáticos en sus conciertos usando teléfonos celulares.

En conversación The Quietus, Cummis aseguró que“fui al fútbol [en el estadio Etihad] con Noel el otro día y estábamos hablando de eso y de cómo si Oasis se reformara, solo tendrían que hacer un concierto porque sería transmitido por todo el mundo, podría transmitirse en vivo en todas partes y podrían hacer otro ‘Knebworth’, pero podrían tocar para miles de millones de personas en la misma noche”.

Ante esto, Noel Gallaguer respondió: