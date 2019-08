10 años del fin de Oasis: La pelea de Liam y Noel Gallagher que terminó con la banda

Una década ha pasado desde que Oasis dejó para siempre los escenarios, aunque siempre ha sido recordada por sus fanáticos y también por las nuevas generaciones por éxitos como “Wonderwall”, “Live Forever”, “Champagne Supernova” y “Don’t look back in anger”.

El 28 de agosto de 2009, la relación entre Liam y Noel Gallagher era insostenible, a raíz de varios conflictos que había afectado al grupo. La última gota que rebalsó el vaso fue cuando la banda se preparaba para tocar en el Rock en Seine de París, evento que convocó a 30 mil personas.

Sin embargo, en el backstage Liam rompió la guitarra de Noel y le gritó “ya no eres mi hermano”. Este hecho provocó que horas más tarde, el compositor y guitarrista a través de un comunicado que decía informara que “con un poco de tristeza y gran alivio les cuento que renuncié a Oasis esta noche. La gente escribirá lo que quiera, pero simplemente no puedo seguir trabajando con Liam ni un día más”.

Si alguna vez se pensó en el regreso de Oasis, lo cierto es que durante los Brit Awards, (What’s the Story) Morning Glory? fue elegido como el mejor álbum de los últimos 30 años y Liam subió a recibirlo. El cantante agradeció a todos sus compañeros menos a Noel (compositor de la obra de Oasis) y luego regaló el galardón al público.

Por su parte, en 2016 Noel fue consultado por un posible regreso de la banda, a lo que respondió que “volvería a compartir escenario con él para un único show. Lo haría por 20 millones de libras, pero aún no he recibido ninguna oferta (…) Liam sigue siendo un energúmeno”.

Los hermanos Gallagher tienen sus carreras musicales por separado y no se demoran en echar por tierra toda idea de una reunión. Se siguen maltratando tal como cuando peleaban en sus habitaciones en Manchester.

“One of us”, el segundo adelanto del nuevo disco de Liam, hecho hace poco más de dos semanas, ahora tiene video y está dirigido por el equipo que dirige y produce la serie de TV inglesa “Peaky Blinders” (y que se puede ver también en Netflix).

La canción es parte del segundo disco solista del ex Oasis, Why Me? Why Not