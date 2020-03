El inicio de la controversial gira del holograma de Whitney Houston

El martes 25 de febrero se dio inicio al tour “An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour”, de la fallecida cantante estadounidense de R&B, soul, góspel y blues, Whitney Houston. Este acontecimiento dejó a los fanáticos sorprendidos y llenos de emociones por ver a su artista favorita una vez más.

La cantante fue una de las mujeres que más discos ha vendido en el mundo, siendo más de 170 millones de álbumes, sencillos y vídeos. Además, es la artista femenina que más premios ha obtenido, con un total de 411 galardones hasta 2016.

La gira ya ha tenido sus primeros conciertos en el Reino Unido, el cual ha sorprendido y desilusionado al mismo tiempo. La idea de este tour fue de una empresa británica y de la familia de la fallecida artista en 2012, para celebrar el legado, trabajo y vida de Whitney. Las canciones que se podrán escuchar en el recital son “I Wanna Dance With Somebody”, “How Will I Know”, “I Always Love You”, entre otras, además de la presencia de banda en vivo, cantantes y bailarines.

“Un espectáculo de hologramas tiene que ver con la imaginación y la creación de un ‘factor sorpresa’ que se extiende a una experiencia increíble para disfrutar en los próximos años, Whitney no está con nosotros, pero su música vivirá con nosotros para siempre. Sabemos que tomamos la decisión correcta al asociarnos con BASE porque entienden lo importante que es producir un holograma fenomenal”, aseguró la ex manager de Whitney, actual presidenta y CEO de The Estate of Whitney E. Houston, Pat Houston.

“Sus admiradores no merecen menos, porque ella dio nada menos que lo mejor de sí misma”.

Las negociaciones para el concierto

El ex manager de la artista comenzó a negociar con los hermanos de Whitney, Hary Garland (medio hermano por lado materno) y Michael Houston y la madre, Cissy. Ella y la cantante se conocieron en un show de Houston en Las Vegas, ella era la novia de Gary, hermano mayor de la estrella. Los tres siempre fueron cercanos y Pat siempre estuvo para ambos cuando tenían adicción a las drogas, Gary pudo salir, sin embargo, Whitney murió por sobredosis en 2012.

Tres años después se encontró a la única hija de la artista, Bobbi Kristina (22), de la misma forma que su madre, ahogada en una bañera, por culpa de las sustancias, después de eso permaneció en coma durante seis meses hasta que falleció. “Vigila lo que haces delante de tus hijos. No vale solo con hablar con ellos. Tienes que enseñarles. No basta con tenerlos. Tienes que estar ahí para ellos. Estar presente en sus vidas. Cuando [eres niña] y estás ahí sentada, observando y viendo ciertas cosas”, comentó Pat en un documental de la vida de Whitney Houston.

Tras la muerte de la hija de Whitney, Pat quedó administrando la herencia de la cantante. Estos shows se realizarán en lugares pequeños debido a que en 2011 la artista quería trabajar en giras con menor público. “Queremos llevar el talento artístico y la integridad del legado de Whitney a la estratosfera con todo lo que nos dejó para que lo aprovechemos toda la vida”, comentó Pat en un comunicado.

El nuevo tour

Muchos fans compraron entradas para ver el holograma de su artista favorita, sin embargo, los tickets no se llegaron a agotar.

El diario británico The Guardian, le entregó dos estrellas de cinco al show, manifestando que “es inquietantemente realista, mueve sus brazos inusualmente flexibles, en ocasiones hace movimientos bruscos, sumado al hecho de que apenas mueve un pie en cada dirección desde el centro del escenario. La boca no siempre parece sincronizada con la voz. Holo-Whitney ciertamente no parece abrir su boca lo suficiente como para emitir los gigantescos ‘whoa-oh-ohs’ que supuestamente están saliendo de ella”.

“Durante su número de apertura, con ‘Higher Love’, el holograma de Whitney recorre el escenario con pequeños pasos de geisha, tocando ocasionalmente el micrófono con dedos elegantes, como lo hizo Whitney en la vida real. Incluso tiene un pañuelo imaginario para limpiar su sudor imaginario”, destacó Daily Mail.

La gira finaliza el primero de abril en Suiza y luego se irá a las Las Vegas donde realizará presentaciones hasta el 20 de diciembre.

Las canciones del concierto

El holograma de Whitney Houston presentó las siguientes canciones en su recital:

‘Higher Love’

‘Saving All My Love For You’

‘All The Man I Need’

‘I Have Nothing’

‘I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)’

‘It’s Not Right But It’s Okay’

‘I Believe In You And Me’

‘Run To You’

‘My Love Is Your Love’

‘The Greatest Love Of All’

‘Exhale (Shoop Shoop)’

‘I Will Always Love You’

‘Queen Of The Night’

‘I’m Every Woman’

Puedes revisar el trailer del tour aquí: