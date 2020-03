Nick Cave se refiere a si debería o no cambiar sus polémicas letras

Algunas de las letras del músico y escritor australiano, Nick Cave, no se han adecuado a los tiempos modernos. El cantante, de ahora 62 años, ha pasado durante diversas décadas componiendo canciones y escribiendo letras que han envejecido de mala manera, siendo acusadas algunas de homofobicas.

Cave escribió en tiempos donde muchas de las actitudes que hoy se catalogan como reprochables antes eran, lamentablemente, mucho más comunes. El músico finalmente se refirió al asunto a través de su página web The Red Hand File, en la que suele mantener conversaciones y responder preguntas a sus seguidores.

Esto se produjo luego de que un seguidor, de nombre Gavin y proveniente de Irlanda, le enviara una pregunta al respecto:

“¿Sientes la necesidad de cambiar letras, cuando las cantas en vivo, que podrían ser problemáticas en 2020? Por ejemplo, “un maricón en un corsé arrastrando su pene por mi mejilla” (a fag in a whalebone corset dragging his dick across my cheek) ¿O eres feliz de mantener la letra como un producto de su tiempo y respetar el contenido original?”