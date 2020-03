Gloria Gaynor previene el coronavirus y se lava las manos al ritmo de “I Will Survive”

La cantante Glorya Gaynor publicó un vídeo con una de las principales recomendaciones ante la propagación del coronavirus: lavarse las manos con dedicación.

A través de la plataforma de vídeos Tik Tok, la intérprete de 70 años se mostró lavándose las manos y cantando su canción más famosa “I Will Survive” durante 20 segundos, el tiempo mínimo recomendado por la Organización de la Salud para que el lavado sea efectivo y prevenga contagiarse con el virus.

Las redes sociales aplaudieron la iniciativa para poder ser más higiénicos y divertirse en el proceso. Algunas personas incluso lo recrearon y Gaynor retuiteó los videos que más le gustaron.

I love that even the team at ⁦@billboard⁩ Magazine are taking the 👏🏽💖🎼 #WashYourHands #IWillSurviveChallenge on ⁦TikTok, helping to encourage people to wash their hands for 20 secs to help everyone to stay safe & healthy! ⁦@tiktok_us⁩ https://t.co/qVD5bvRntp

— Gloria Gaynor (@gloriagaynor) March 12, 2020