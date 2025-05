¿Por qué Gloria Gaynor no se considera feminista?

A sus 81 años, la cantante estadounidense, Gloria Gaynor sorprendió por sus recientes declaraciones en una entrevista con el medio Metro, donde aseguró que no se identifica como feminista.

El comentario ha generado revuelo, especialmente considerando que su emblemático éxito I Will Survive se ha convertido, desde su lanzamiento en 1978, en un himno de empoderamiento femenino y resistencia.

“La gente me lo dice: ‘Y como eres feminista…’. Erm, no. No realmente. Amo a los hombres… Crecí con cinco hermanos, y amo a los hombres”, señaló.

Lejos de rechazar la igualdad de género, Gaynor explicó que su visión está más vinculada a la complementariedad que al conflicto.

“Amo a los hombres que saben quiénes son y son lo suficientemente fuertes como para ocupar su lugar, pero también lo suficientemente fuertes para reconocer las fortalezas de una mujer, y que son capaces de permitirle ejercer esas fortalezas y entender que estamos para ser socios, no oponentes”, mencionó.

Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo por el contraste entre sus palabras y el mensaje que muchos han encontrado en I Will Survive.

Con frases como “¿Creíste que me desmoronaría? ¿Que me tiraría al suelo y moriría? No, no yo… sobreviviré”, la canción se convirtió en un símbolo no solo del poder femenino, sino también de la resistencia de la comunidad LGBTQ+, especialmente durante la epidemia del VIH/SIDA en los años 80.

Algunos críticos apuntan a que Gaynor podría tener una percepción estereotipada del feminismo, al asociarlo con una postura anti masculina, cuando en realidad el movimiento busca la igualdad de derechos entre todos los géneros.