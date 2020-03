Michael Stipe (R.E.M.) canta “It’s The End Of The World As We Know It” por Covid-19

Son tiempos difíciles. La población se encuentra cada vez saliendo menos y, por lo mismo, las calles y tiendas de la ciudad están quedando cada vez más vacías. Es por esto que varios están haciendo lo que pueden para dar apoyo y compañía.

Uno de ellos es el artista Michael Stipe, vocalista de R.E.M., quien publicó a través de su cuenta de Instagram un extracto de la canción ‘It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)‘ de la banda.

Lo que hizo el cantante fue utilizar el tema para entregar un mensaje que enfatiza en el ya bastante compartido de quedarse en casa y salir sólo cuando es estrictamente necesario.

A través de su sitio web oficial compartió el video completo y, en redes sociales, un pequeño extracto de él. “No salgas a menos que tengas que hacerlo, si no es importante, si no es una emergencia, si no tienes que comprar comida, quédate en casa esta noche. El Día de San Patricio lo podemos celebrar en cuatro meses”.

“Número dos, lávate las manos”, recomendó también el músico. “Tres: comportate como si ya estuvieras enfermo y no quieras estar a menos de un metro de nadie, porque podrías transmitir el virus. Podrías pasarlo a otras dos personas y ellos se lo pasarían a otras dos personas. ¡No quiero ser esa persona!”.

Finalmente, el cantante asegura que hay que “tener cuidado de dónde se informa uno. Aunque oigas consejos de una estrella del pop, no confíes del todo en las redes sociales, busca la información en los servicios informativos confiables, y en la web de la CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos)”.

Aquí el video: