Coronavirus: Lionel Richie busca editar una nueva versión de “We are de world”

Hace 35 años, varios cantantes, entre ellos Michael Jackson, Bob Dylan, Stevie Wonder y Lionel Richie, se unieron para cantar “We are the world”. Una canción con un mensaje de unidad que buscó recaudar fondos para luchar contra la pobreza en África.

Hoy, Richie, quien escribió la canción junto a Jackson, quiere volver a realizar la gestión, está vez para reunir dinero para apalear los efectos del coronavirus.

En 1985 la canción recaudó más de 70 millones de dólares y el disco vendió cerca de 20 millones de copias. Una reedición de la canción también sirvió para reunir fondos en 2010 por el terremoto de Haití y hoy, en que el mundo vive una terrible pandemia, Richie quiere volver a hacer una versión de la conocida canción.

En entrevista con la revista People, Lionel dijo que el “mensaje es muy claro”, agregando, “lo que sucedió en China y en Europa ha venido también aquí. Todos estamos juntos en esto”.

Además el cantante comentó que “cada vez que intento escribir otro mensaje, escribo esas mismas palabras”.