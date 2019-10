Inolvidable concierto de Lionel Richie llegará a los cines

La exitosa actuación de Lionel Richie en el Festival de Glastonbury en 2015 se proyectará en los cines del mundo solo por una noche.

La película, titulada “Lionel Richie at Glastonbury”, fue producida por Fathom Events y Meteor 17, y además del destacado show contará con una introducción con reflexiones personales exclusivas de Lionel Richie, sobre el viaje profesional que comenzó en Tuskegee y que finalmente lo llevó hasta el Glastonbury.

En aquella ocasión, el cantautor estadounidense tocó un set que abarcó toda su carrera, donde se pudo escuchar canciones como “Running With The Night”, “Hello” y “All Night Long (All Night)”.

“Estoy muy emocionado por la oportunidad de compartir la presentación del Festival Glastonbury 2015 con fanáticos de todo el mundo”, dijo Richie en un comunicado de prensa. “Me siento honrado de haber tocado en un escenario tan icónico y la energía de los fanáticos ese día realmente hizo de este espectáculo un momento memorable en mi carrera”.

En tanto, el CEO de Fathom Events, Ray Nutt, agregó: “La actuación de Lionel Richie en Glastonbury en 2015 fue un momento especial en la historia de la música. Estamos encantados de fortalecer nuestra línea de programación musical superior al llevar esta actuación a los cines locales de todo el mundo”.

“Lionel Richie at Glastonbury” se exhibirá por única vez el próximo martes 19 de noviembre.