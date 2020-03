“Murder Most Foul”: La inédita y extensa nueva canción de Bob Dylan

“Es una canción inédita, que grabamos hace tiempo y que puede resultar interesante”, ha comunicado en su página de Facebook, el artista y premio Nobel de Literatura 2016, Bob Dylan , respecto de su nueva canción “Murder Most Foul” .

En este tema el artista, en voz pausada, relata el fatídico 22 noviembre de 1963, día en el que el presidente de Estado Unidos, John F. Kennedy fue asesinado.

Este trabajo es el primero que lanza el Dylan tras ocho sin nuevas canciones. El último disco que publicó fue Tempest, en 2012.

En esta canción Dylan rescata grandes mitos de la cultura popular de las décadas de los años sesenta y setenta, como es la alusión al “I Want To Hold Your Hand”, de The Beatles. También hace referencia a figuras como Patsy Cline, Stevie Nicks, Don Henley y Glenn Frey, de los Eagles, pasando por el mítico festival de Woodstock, The Twilight Zone, Nat King Cole, The Who o Altamont.