Cosas buenas de la cuarentena: David Gilmour toca a Leonard Cohen

La promoción del libro de su señora Polly Samson, fue la excusa perfecta para que David Gilmour, ex guitarrista de Pink Floyd, tocara algunas canciones con su guitarra acústica.

En un spot precioso de mesas con mantel a cuadrillé y velas altas en candelabros, la promoción del libro al final fue realizada por toda la familia de Gilmour, con perros incluidos.

El libro de Polly iba a presentarse este fin de semana, pero por el Covid-19, no se va a poder hacer y en cambio, la familia decidió promocionar y a la vez, ofrecer un mini concierto,

Entre las canciones que Gilmore versión están “Bird On The Wire” y “So Long Marianne” de Leonard Cohen.

Our Von Trapped family (as @pollysamson has christened us) is back for a second live stream tomorrow (Thursday) at 8.30pm BST / 3.30pm ET. Here’s a little video of me rehearsing another Leonard song to play. We’ll see you tomorrow at https://t.co/RblHRY80KC pic.twitter.com/sL3n8S0dk7

— David Gilmour (@davidgilmour) April 8, 2020