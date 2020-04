9 de las mejores presentaciones de One World: Together at home

El concierto streaming más grande del que se tenga registro fue todo un éxito. No sólo por que cumplió el objetivo de reunir dinero para pelear contra el coronavirus, logrando 128 millones de dólares; si no que también, por la calidad de las presentaciones y de la transmisión en sí.

Organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con Global Citizenn y Lady Gaga, One World: Together at home duró 8 horas y se presentaron más de 30 artistas desde sus casas.

Del dinero recaudado, se informó que 55,1 millones irán al Fondo de Respuesta Solidaria covid-19 y que los 72,8 millones de dólares restantes, irán destinados a trabajadores locales y regionales.

Aquí algunas de las mejores presentaciones de este recital histórico:

Paul McCartney

Elton John

The Rolling Stones

John Legend y Sam Smith

Eddie Vedder

Stevie Wonder

The Killers

Celine Dion, Lady Gaga, Andrea Bocelli, Lang Lang y John Legend

Lady Gaga