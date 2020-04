One World: #TogetherAtHome El concierto que darán Lady Gaga, Paul McCartney, Chris Martin y Alanis Morissette

Hace algunos días se viralizó un agradecimiento virtual que realizaron varios cantantes, actores y deportistas a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña (NHS).

En el video, que comienza con unas palabras de la Directora de Enfermería, Ruth May, sigue con los agradecimientos de Elton John, Paul McCartney, Kylie Minogue, David Beckham y Daniel Craig, entre otros.

Entre los agradecimiento se lee “Ustedes son nuestros héroes” y es que en Gran Bretaña actualmente existen 51.608 contagiados y 5.373 fallecidos.

Our @CNOEngland Ruth May is joined by some familiar faces to say a very big #ThankYouNHS to all of the incredible staff, carers and volunteers across health and care. 💙 #COVID19 #ThankYouThursday #OurNHSPeople pic.twitter.com/X96HuTWoos — NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) April 2, 2020

A este agradecimiento realizado desde el mundo de las artes, se suma un concierto que irá en directo apoyo a los equipos de los trabajadores de la salud que luchan en primera fila contra el coronavirus.

Organizado por Lady Gaga, el recital que se transmitirá el próximo 18 de abril, cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en él participarán Stevie Wonder, Chris Martin, Paul McCartney, Lady Gaga, Alanis Morissette y John Legend, entre otros artistas. YJimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, serán los anfitriones.

“Estamos muy agradecidos con los profesionales de la salud en todo el país y el mundo. Esta pandemia global es una catástrofe; estoy orando por ellos y también por los que están enfermos”, dijo Lady Gaga al anunciar el concierto, agregando que en los últimos siete días ha trabajado con líderes corporativos, compañías tecnológicas y filántropos, y ya han recaudado un total de $ 35 millones de dólares: “Queremos recaudar el dinero antes de salir al aire. Para que cuando estemos al aire, guarde sus billeteras, sus tarjetas de crédito y disfrute del espectáculo”.

El concierto será transmitido por variadas plataformas streaming como Facebook, Instagram y YouTube, además de por cadenas de televisión como ABC y NBC.

“Estamos orgullosos de unir fuerzas con One World: Together At Home para ayudar a suprimir la transmisión del virus, minimizar los impactos socioeconómicos en la comunidad global y trabajar juntos ahora para avanzar en los Objetivos Globales para el futuro”, dijo António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas: “No hay mayor caso para la acción colectiva que nuestra respuesta conjunta a Covid-19: estamos juntos en esto y lo superaremos juntos”.