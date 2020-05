Paul is dead: La teoría conspirativa de la muerte de Paul McCartney tiene comic

El escritor Paolo Baron y el dibujante Ernesto Carbonetti son quienes están detrás del cómic “Paul is dead: When The Beatles lost McCartney” que se hace cargo de la teoría que nació en a fines de los 60 de que el “verdadero” Paul McCartney está muerto.

¿Cómo nació la teoría?

La famosa portada del disco Abbey Road (1969) se prestó para reafirmar que Paul estaba muerto. Es el único descalzo cruzando la famosa calle y el resto, se dice, iría a su funeral.

El comic se centra en las últimas horas del verdadero Paul McCartney, quien habría muerto en un accidente automovilístico.

El lanzamiento es el 3 de junio,, pero ya han adelantado algunas páginas.

“Noviembre de 1966. Londres. John Lennon no puede hablar. No puede quitar la vista de la fotografía de un automóvil prendido fuego con el cuerpo de Paul McCartney adentro. Su amigo ya no está aquí, y eso significa que los Beatles ya no están aquí tampoco. Pero John quiere conocer la verdad, y con George y Ringo empezará a reexaminar las últimas horas de la vida de Paul”

El comic se puede comprar en este link.