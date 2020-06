Una pista de baile: Así será el nuevo disco de Kylie Minogue

Con 52 años recién cumplidos, la cantante australiana, Kylie Minogue, anunció que se encuentra trabajando en un nuevo disco.

De acuerdo a declaraciones que dio a la revista GQ “(Es) difícil incluso para mí explicarlo, pero incluso los adultos necesitan un poco de diversión pop. Hay mucho amor-pop de principios de la década del 2000. Todo eso, lo canalizo en este disco”.

Un disco para bailar. Esa es la promesa de la cantante que desde fines de los 2000 no ha tenido mucho éxito con sus nuevas publicaciones, a diferencia de lo que fueron sus discos de los 80 e inicio de los 2000 con canciones como “Can´t Get You Out Of My Head”, “In Your Eyes”, “Love At First Sight” o su único Grammy, “Come Into My World”.

“Can´t Get You Out Of My Head”

“Come Into My World”