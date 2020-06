The Show Must Be Paused: Un apagón musical contra el racismo

Estados Unidos está viviendo una ola de protestas luego del asesinato de George Floyd a manos de la policía. Un crimen que reactivó el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Como una forma de unirse a la petición de justicia por la muerte de Floyd y decir basta al racismo, la industria musical convocó al “The Show Must Be Paused” como parte del Blackout Tuesday.

Agregando que “como guardianes de la cultura, es nuestra responsabilidad no solo unirnos para celebrar los triunfos, sino también contenernos mutuamente en las pérdidas”.

A post shared by @ theshowmustbepaused on May 31, 2020 at 9:47pm PDT

View this post on Instagram

Live Nation desconectará sus operaciones durante este martes y cerrará oficinas durante el día. Los programas de radio se silenciarán y canales propiedad de ViacomCBS como MTV y VHA1, no transmitirán su programación.

Spotify también se unió al llamado y agregó 8 minutos y 46 segundos de silencio para seleccionar listas de reproducción y podcast: El tiempo que el oficial de policía Derek Chauvin se arrodilló en el cuello de Floyd.

Entre los sellos que se han sumado al Blackout Tuesday están Def Jam Recordings, Motown Records, Universal Music, Warner Music, Sony/ATV, BMG, la distribuidora EMPIRE y Shady Records de Eminem, entre otros. “En este día dedicaremos nuestro tiempo y esfuerzos a ayudar a prevenir las injusticias sociales y explorar maneras de luchar contra la inequidad racial”, publicó la disquera de Slim Shady.

Y entre los artistas que han adherido a la causa están Billie Eilish, The Rolling Stones, Lady Gaga y Quincy Jones.

Mick, Keith, Charlie and Ronnie stand with all who object to racism, violence or bigotry.#theshowmustbepaused #blacklivesmatter

— The Rolling Stones (@RollingStones) June 1, 2020