Erasure nos hace bailar con “Hey Now (I Think I Got a Feeling)”

The Neon será el disco número 18 de la banda Erasure y verá la luz este próximo 21 de agosto.

Con la canción “Hey Now (I Think I Got a Feeling)” dieron la buena noticia, de este disco que, como explicaron Andy Bell y Vince Clarke “es un lugar imaginario que ponemos en el mundo real. The Neon es un lugar con una luz cálida y brillante y este álbum te lleva allí”.

Las 10 canciones que componen este disco fueron escritas en 2017 durante la gira del álbum World Be Gone y Clarke explica “nuestra música siempre fue un reflejo de cómo nos sentíamos. Espiritualmente estábamos en un buen lugar cuando lo compusimos y eso puede escucharse”.

En tiempos como estos, necesitamos The Neon.

Disfruta de “Hey Now (I Think I Got a Feeling)”