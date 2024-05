Duran Duran reeditará sus cinco primeros discos

Sin duda que una de las bandas más exitosas de Reino Unido, es Duran Duran . Algunas de sus canciones más famosas con‘Hungry Like the Wolf’, ‘Girls on Film’, ‘Ordinary World’ y muchas más.

La banda de Simon Le Bon y compañía acaba de anunciar la reedición histórica de sus primeros cinco álbumes de estudio en LP y CD. Se trata del homónimo Duran Duran, Rio, Seven and the Ragged Tiger, Notorious y Big Thing.

“Después de mucho tiempo, esta emocionante reedición marca la primera vez que esta colección icónica estará disponible en el formato original 1LP y 1CD, con audio remasterizado, desde su lanzamiento inicial”, señaló la banda en sus redes sociales.

Además, confirmaron en su cuenta de Instagram que “los álbumes estarán disponibles a través de Warner Music a partir del 19 de julio“.