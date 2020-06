Obituario del pop y del rock: Dee Dee Ramone

Fallecido hace 18 años, el bajista Dee Dee Ramone, del cuarteto The Ramones, fue clave en el disco End of the century que editaron justo hace cuatro décadas con la producción del polémico Phil Spector, creador del muro de sonido y que hoy se encuentra en la cárcel después de haber asesinado a una actriz.

End of the century sería el álbum más exitoso de la banda punk neoyorkina que los hizo volver a la fama en la década de los 80.

Dee Dee Ramone murió en 2012 por una sobredosis de heroína.