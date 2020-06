“No Flag” es lo nuevo de Elvis Costello

Grabada en febrero en Suomenlinnan Studio de Helsinki, en Finlandia, porque como dijo Elvis Costello, “quería irme a un lugar donde nadie me reconociese, así que esto sería mi propio Helsinki Sound”, ya vio la luz “No Flag”.

Elvis Costello releases #NoFlag recorded in Helsinki, Finland.

Asked about the choice of recording location Costello, explained “I wanted to go somewhere nobody knew me. So, this is ‘The Helsinki Sound.’” Out Now! https://t.co/3r42FmkrMi

Watch Lyric Video https://t.co/AabhTUNk3W pic.twitter.com/TRjlQg1ntF

— Elvis Costello (@ElvisCostello) June 5, 2020