“Debe ser un robot”: La reacción de los youtubers que escucharon por primera vez “Fallin” de Alicia Keys

Cuatro décadas después de haber sido un éxito, la canción “In the air tonight” de Phil Collins volvió a los rankings de las más escuchadas.

La razón es bastante curiosa. Se viralizó un video de unos hermanos que por primera vez la escucharon y su reacción dio la vuelta al mundo. Collins compuso “In the air tonight” para Face Value, su primer disco solista y la canción se convirtió en uno de los clásicos de su época además de aparecer en bandas sonoras de cine y televisión.

Esta vez en su espacio “FIRST TIME HEARING”, estos hermanos que son youtubers y no tienen más de 25 años, escucharon “Fallin” de Alicia Keys y entre los comentarios que realizaron, fue “debe ser un robot”.

La propia cantante se refirió al video que ya cuenta con 359.432 visitas. “No es la primera vez que escucho a la gente llamarme robot, pero prometo que no lo soy”, comentó.

It’s not the first time I’ve heard people call me a robot but I promise I’m not 🤣😂🤣 https://t.co/bZmXvor1EE

— Alicia Keys (@aliciakeys) August 16, 2020