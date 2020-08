“A song for Joe”: El concierto tributo al líder de The Clash

Una constelación de artistas participará este viernes en un tributo en línea a Joe Strummer, el fallecido líder de The Clash, en el que sería el día de su cumpleaños.

“A song for Joe”, es además, un evento a beneficio de “Save Our Stages”, una campaña para salvar todos los recintos independientes que han debido cerrar en esta pandemia.

El cartel incluye a Bruce Springsteen, Tom Morello, Josh Homme de los Queens of the Stone Age, Dhani Harrison y miembros del grupo The Strokes, quienes recordarán al ícono del punk que falleció el año 2002.

“Ver a tantos músicos y artistas presentarse para honrar a Joe es realmente conmovedor”, dijo la viuda de Strummer, Lucinda Tait, quien además agregó, “la comunidad siempre fue importante para él. Ya sea tocando música con amigos, organizando fogatas durante toda la noche o secuestrando festivales, Joe siempre se centró en unir a la gente. Aunque no podemos estar todos juntos en la misma habitación, no puedo pensar en una mejor manera de que todos nos sintamos unidos. A Joe le hubiera encantado esto”.

Este gran concierto se podrá ver a través de Youtube o la web Joe Strummer, desde las 15hrs. de este viernes 21 de agosto.