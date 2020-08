Queen y Adam Lambert lanzan canción que será parte de su próximo álbum

Para presentar la versión de la canción “The Show Must Go On”, Brian May compartió un poco de la historia de la canción:

“Aunque todos estábamos al tanto de la inminente tragedia de Freddie, pasamos momentos alegres e inspirados en el estudio, haciendo el álbum Innuendo. No hablamos mucho sobre la enfermedad de Freddie; él solo quería seguir adelante con “los negocios como siempre” en la medida de lo posible”.

Y agregó, “la melodía requería algunas notas altas muy exigentes, y solo pude ‘hacer una demostración’ en falsete. Le dije a Freddie, “no quiero que te esfuerces, esto no va a ser fácil en voz alta, ¡incluso para ti!” Dijo: “No te preocupes, ¡lo lograre, cariño!”. Luego se bebió un par de sus tragos favoritos de vodka, se apoyó contra la mesa de mezclas y realizó una de las actuaciones más extraordinarias de su vida”.

Ahora, Queen junto a Adam Lambert, presentaron una versión de la canción, la que fue grabada del show dado en vivo en el 02 Arena de Londres en julio de 2018. Al respecto, Adam Lambert comentó, “creo que todos tenemos momentos en la vida en los que sentimos que las probabilidades están en nuestra contra y la subida es empinada. Siempre siento una gran liberación catártica en toda la audiencia durante esta canción”.

Y agregó:

“Creo que todos reconocemos que también fue una gran declaración para Freddie en ese punto de su viaje: estaba luchando por su vida”

La banda lanzará un próximo disco, del que será parte la versión de “The Show Must Go On”, el 2 de octubre a través de EMI.

Escúchala aquí