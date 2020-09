Obituario del rock y el pop: Pamela Hutchinson y los 40 años de la muerte de John Bonham, baterista de Led Zeppelin

En nuestro obituario de Suena Bien recordamos a la cantante Pamela Hutchinson (61) parte del trío the Emotions que tuvo el gran éxito “Best of my love” en 1977 y que murió el viernes pasado ha causa de una enfermedad que aún no se ha revelado.

También conmemoramos los 40 años de la muerte de John Bonham, baterista de Led Zeppelin y uno de los grandes exponentes de la batería de las últimas décadas. Bonham murió a los 32 años de intoxicación alcohólica después de beber cerca de 40 medidas de vodka y su partida provocó el fin de Led Zeppelin en 1980.