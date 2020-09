51 años de “Abbey Road”: El último disco que reunió a The Beatles

El 26 de septiembre de 1969, The Beatles lanzó el último álbum que grabaron como agrupación: Abbey Road.

Ya han pasado 51 años de ese día, en el que Paul McCartney decidió llamar al productor George Martin para hacerse cargo del último proyecto de la banda. Esto, porque aunque Let It Be fue el último disco de The Beatles, Abbey Road fue el último que reunió a John Lennon, McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en un estudio de grabación.

La portada del disco es una de las más icónicas de la agrupación. Los cuatro cruzando la calle Abbey Road, fotografiados por Ian Macmillan, quien pudo hacer solo 6 tomas debido al tráfico.

Muchas de las canciones del disco son de las más conocidas de la banda. En este disco están “Come Together”, “Something”, “Oh! Darling”, “Octopus’s Garden” y “Here Comes the Sun”.

Disfruta de los 51 años de Abbey Road