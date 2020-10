Obituario del rock y el pop: Tom Petty

Hace tres años murió el gran Tom Petty y su trabajo sigue más vigente que nunca.

Su muerte, a los 66 años, se debió a una sobredosis accidental de sedantes. Fue un golpe para fanáticos y colegas del mítico líder de los Heartbreakers

El próximo 15 de octubre aparecerá Wildflowers and all the rest, una reedición de su disco original de 1994 con algunos bonos extra.

Uno de ellos es la canción “Leave Virginia alone” que Petty cedió a Rod Stewart en su momento y que ahora reaparece como una novedad en el catálogo del líder de los Heartbreakers. La canción, además, tiene un video que acaba de ser subido a las plataformas online y que fue codirigido por Adria, una de las hijas de Tom Petty.

