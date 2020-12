“McCartney III” y cómo nuevamente Paul McCartney demuestra todo su talento

A solo un día de haber anunciado un documental de seis partes junto a Rick Rubin y que mostrará parte de su historia, Paul McCartney lanzó su nuevo álbum, McCartney III, el cual fue compuesto durante el tiempo libre que el confinamiento por el Covid-19 le trajo.

A sus 78 años tuvo que cancelar todas las giras que lo llevarían a recorrer Europa debido a la crisis sanitaria, en su casa de Sussex estuvo confinado junto a su hija que hoy le toma fotos para publicitar este último trabajo.

McCartney III es hermano de McCartney I y McCartney II, todos comparten un carácter hogareño, autosuficiente y exploratorio que tienen un denominador común: “Es que de repente tuve mucho tiempo y lo que hago es: ‘Bueno, escribe y graba, aprovecha tu tiempo libre’. La pandemia detuvo las cosas y encontré una alternativa: escribir y grabar”.

En entrevista con The New York Times, el cantante comentó sobre cómo ha ido variando la composición y la creación de sus melodías y letras a lo largo del tiempo: “La idea de crecer y añadir más flechas a tu arco es agradable, pero no estoy seguro de si me interesa. La cosa es que, cuando miro atrás y recuerdo Yesterday, que fue escrita cuando tenía 21 años o algo así, estoy hablando como un hombre de 90 años: «De repente no soy ni la mitad del hombre que solía ser». Cosas como esas y Eleanor Rigby tienen una especie de sabiduría. Naturalmente pensarías, OK, a medida que envejezca voy a profundizar, pero no estoy seguro de que eso sea cierto. Creo que es un hecho de la vida que las personalidades no cambian mucho. A lo largo de tu vida, ahí estás tú”.

Uno de los puntos clave del álbum se presenta al final con When Winter Comes, donde no hay mucho más que voz y guitarra, pero corresponde a una grabación inédita registrada por George Martin en 1992, con esta canción finaliza este disco del ídolo musical con más de 60 años en escena.

Escucha el álbum completo a continuación: