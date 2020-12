Como regalo de Navidad: Peter Jackson libera un adelanto del documental de The Beatles

Peter Jackson, aclamado director de cine, presentó un adelanto de “The Beatles: Get Back”, un documental donde se retrata la realización del último álbum de la banda, Let It Be, lanzado en 1970.

Este trabajo fue grabado en enero de 1969, con compilados de 60 horas de videos inéditos y 150 horas de audio que nunca se había reproducido y el cual fue restaurado.

“Queríamos darle a todos los fans de The Beatles alrededor del mundo un regalo de vacaciones, así que liberamos un adelanto de cinco minutos a nuestra próxima película. Esperamos que esto traiga una sonrisa a todos y un poco alegría que tanto se necesita en estos tiempos difíciles”, sostuvo Jackson en un comunicado en la web de TheBeatles.

El trabajo muestra la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras preparan su primer show en vivo en dos años, ensayan y escriben 14 canciones nuevas, las que originalmente estaban planeadas para ser parte de un álbum en vivo.

Además se confirmó que la producción se podrá ver en cines y a través de la plataforma Disney+, cuya fecha de estreno será el Agosto 21 del 2021.

Puedes ver el adelanto aquí:

Hace algunas semanas, Paul McCartney alabó el trabajo y comentó que fue muy validante que él no fue el responsable de la separación de la banda, sostuvo que “la prueba es la grabación. Compré el lado oscuro de la ruptura de los Beatles y pensé, ‘Oh Dios, yo tengo la culpa’. Sabía que no lo era, pero es fácil cuando el clima está así empezar a pensar eso”, afirmó.