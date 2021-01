Los documentales de música que llegan este 2021

Durante este 2020 diversos fueron los adelantos en series y documentales de estrellas de la música que fueron anunciados para lanzarse durante el 2021.

Algunas de las producciones destacan a artistas como The Beatle, Billie Eilish, Tine Turner y The Velvet Underground, aquí te comentamos los que podrán verse independiente de si los cines están cerrados o no, según informó Deadline.

Paul McCartney

Por el momento el documental no tiene nombre, pero se trataría de una serie con seis capítulos a cargo de la productora Film 45 junto a Jeff Pollack y Frank Marshall (quien dirigió el documental The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart).

Este proyecto audiovisual está siendo trabajado con Rick Rubin, donde se podrán ver cintas grabadas por los Beatles que por primera vez salen de Abbey Road.

Billie Eilish – The World’s a Little Blurry

Una de las artistas del momento ya anunció que tendrá su propio documental que será estrenado durante 2021, el cual se podrá ver a través de Apple TV+ en el mes de febrero.

En este proyecto audiovisual se abarcará cómo llegó al éxito y cómo la fama ha causado un gran impacto en su vida.

The Beatles – Get Back

Es uno de los más esperados por los fanáticos de The Beatles, el cual está a cargo de Peter Jackson. Paul McCartney ya adelantó que este trabajo le dio la seguridad de que no había sido él el responsable de la separación de la banda.

Aún falta bastante para su estreno (será el 27 de agosto), pero abarcará un periodo determinante para los Beatles, los fines de los años 70 cuando grababan Let It Be.

Otros de las artistas y bandas que también tendrán sus documentales —pero que no tienen adelantos— son Tina Turner que tendrá un documental en HBO, Rihanna en Amazon Prime, The Velvet Underground, con Universal y Apple TV+ Jerry Lee Lewis y el fallecido Little Richard.