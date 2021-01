Noel Gallagher terminó el 2020 con canción nueva: “We’re Gonna Get There In The End”

Llegó como regalo de Año Nuevo. Noel Gallagher lanzó “We’re Gonna Get There In The End”, una canción, que cómo dijo, es muy para estos tiempos: “las letras son aptas para estos tiempos y me gustaría compartirlas con ustedes”.

A través de su Twitter, el cantante también expresó “las cosas en las que he estado trabajando son jodidamente geniales, realmente genial”.

También dejó claro que se trata solo de un demo, por lo que la canción podría no estar en un nuevo disco.

Escucha “We’re Gonna Get There In The End” aquí