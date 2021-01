Elton John y Miley Cyrus hicieron un cover de Metallica

Miley Cyrus adelantó, en una entrevista con la estación de radio del Reino Unido Capital FM, una próxima colaboración que ha planeado con grandes estrellas de la música, incluyendo Sir Elton John, Yo-Yo Ma y Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers.

“Nothing Else Matters” de Metallica será uno de los éxitos que Cyrus incluirá en su próximo álbum. “Hice una versión de Metallica de ‘Nothing Else Matters’ con Elton John en el piano, tengo a Yo-Yo Ma, Chad Smith; tantas estrellas en esta banda”, dijo. “Estoy muy emocionada con esta colaboración”.

Puede que para algunos fanáticos el concepto de la canción no tenga sentido, lo que a Cyrus hace que le guste aún más la canción.“Tener a Elton John, Metallica y yo … me encanta cuando los ingredientes no encajan bien”, afirmó. “O parece una mezcla que nadie jamás armaría, y debes tener a alguien como (el productor de la canción Andrew) Watt que se arriesgue”.

Mira la entrevista completa aquí: