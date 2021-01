El disco “21” de Adele cumplió 10 años y así lo celebró

El segundo álbum de Adele cumplió una década este domingo luego de ser publicado el 24 de enero de 2011. La cantante británica celebró los 10 años del disco que en un momento logró el número 1 en el Billboard 200, y que hasta hoy es el disco más vendido del siglo con más de 31 millones de copias, con una pequeña nota en Instagram.

“¡Bueno, yo nunca! ¡Feliz 10 años viejo amigo! Es una locura lo poco que recuerdo de cómo era y cómo me sentía hace una década”, tituló la mini galería de fotos, que comenzó con una imagen de la portada del álbum. “Pero gracias desde el fondo de mi corazón por dejarnos entrar en sus vidas y dejarme ser la banda sonora de parte de ella x”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adele (@adele)

21 se lanzó en Europa en enero de 2011 y en Norteamérica el 22 de febrero, logrando convertirse en su primer álbum en encabezar las listas de éxitos en los Estados Unidos y alcanzó el número 1 en el Billboard 200 en marzo de ese año.

A los sencillos del álbum también les fue bien, con “Rolling in the Deep”, “Set Fire to the Rain” y “Someone Like You”, cada uno encabezando el Hot 100. Este disco también le valió a Adele seis trofeos en la 54ª entrega anual de los premios Grammy, entre los que se encuentran el álbum del año y canción del año.

En abril de 2017, 21 rompió el récord de Billboard para el álbum de una mujer que más tiempo estuvo en el Billboard 200. Superó a Carole King’s Tapestry con 319 semanas en ese momento. Desde entonces, el aclamado disco ha pasado un total de 497 semanas en la lista.

El álbum más reciente de Adele fue el llamado 25, en el 2015. Aunque los fanáticos están ansiosos por un nuevo LP, la cantante no ha dado ninguna pista sobre cuándo podría llegar su cuarto disco.

Mientras presentaba el programa Saturday Night Live, el 24 de octubre del año pasado, reveló que su próximo álbum aún no está terminado. También les dijo a los fanáticos en Instagram en agosto que no estaba segura sobre una línea de tiempo, diciendo: “Honestamente, no tengo idea”. Así es que habrá que seguir esperando por un nuevo disco.