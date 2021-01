Elvis Costello recuerda su performance en SNL: “Solo quería ser recordado”

El 17 de diciembre de 1977, Elvis Costello y su banda The Attraction interpretaron “Watching the Detectives” y algunos compases de “Less Than Zero”, una canción que su sello quería que interpretara en el programa, antes de que el artista tomara la rápida decisión de saltarse esta última.

“Lo siento, señoras y señores, pero no hay razón para hacer esta canción aquí”, anunció el intérprete antes de lanzarse a la canción “Radio, Radio”.

El hecho de no comunicar que cantaría una canción que criticaba la comercialización de la radiodifusión, al productor de Saturday Night Live, Lorne Michaels, llevó a Costello a ser excluido del programa hasta 1989.

Elvis Costello le dijo a Zane Lowe de Apple Music en una entrevista el 25 de enero que solo quería ser recordado.

“Sólo quería que nos recordaran. Realmente no tenía nada en contra del programa. Estaba más cabreado por lo que la compañía discográfica me dijera qué tocar, que por NBC la verdad. No recuerdo si dije lo que iba a hacer, pero creo que solo dije: ‘verán”’.

Costello ha declarado anteriormente que copió el truco en el escenario de Jimi Hendrix. El 4 de enero de 1969, el icónico guitarrista detuvo a su banda a mitad de la interpretación de “Hey Joe” para tocar una interpretación sorpresa de “Sunshine of Your Love” durante un tributo a Cream en el programa de Lulu.