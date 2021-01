“Te Highlights” puros éxitos: El nuevo álbum de The Weeknd

The Weeknd sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que sacará un álbum nuevo que contendrá las canciones que se han catalogado como las más destacadas y famosas a lo largo de su carrera musical.

Alguno de los temas presentes en esta edición especial, que solo estará disponible en CD, son “Can’t Feel My Face”, “Earned It” y “Blinding Lights”.

En total son 18 los grandes éxitos que formarán parte de The Highlights. Además, las canciones seleccionadas abarcan toda la trayectoria del reconocido artista.

Desde su primer álbum Kiss Land hasta su último After Hours.

El precio para poder tener este disco es de $12 dólares, es decir, aproximadamente 9 mil pesos chilenos. Se debe hacer mediante la página web oficial de The Weeknd, la misma que asegura que el disco estará disponible a partir del 5 de febrero.

The Weeknd está viviendo un gran momento en su carrera, ya que aparte del nuevo álbum, será parte de unos de los eventos más grandes a nivel mundial, el Super Bowl.

En el partido que enfrentará a los Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady y a los Chiefs de Kansas City de Patrick Mahomes, el cantante canadianse cantará en el entretiempo.

Esto será el día domingo 7 de febrero a las 20:30 hrs en Chile.

Acá puedes revisar el listado de las canciones oficiales que contiene The Highlights:

1. Save Your Tears

2. Blinding Lights

3. In Your Eyes

4. Can’t Feel My Face

5. I Feel It Coming Ft. Daft Punk

6. Starboy Ft. Daft Punk

7. Pray For Me Ft. Kendrick Lamar

8. Heartless

9. Often

10. The Hills

11. Call Out My Name

12. Die For You

3. Earned It

14. Love Me Harder, Ariana Grande & The Weeknd

5. Acquainted

16. Wicked Games

17. The Morning

18. After Hours