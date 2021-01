John Lennon quería volver a Inglaterra: Una carta hasta ahora desconocida, reveló el deseo del cantante

Una carta que fue revelada hace poco, describe que John Lennon quería volver a su país natal, Inglaterra. Sin embargo, al cantante de los Beatles lo asesinaron, a sus 40 años, sin poder concretar los planes que tenía.

El cantante vivió 10 años aproximadamente en Estados Unidos, en donde inició una relación con Yoko Ono y nació su segundo hijo. Según una carta que escribió Mimi Smith, tía de Lennon, y que se la mandó a una periodista del Daily Express, Judith Simons, Lennon quería regresar a Inglaterra.

Esto es parte de lo que dice la carta que envió Mimi:

“Querida Judith, Gracias por tu mensaje, te mando amables pensamientos. Estoy tratando de aceptar esta cosa terrible que ha sucedido, pero me resulta muy difícil. Él mismo tenía tanta fe que estoy tratando de hacer lo mismo. Me llamó por teléfono la noche anterior, ingenioso, divertido, rebosante de emoción, iba a venir muy pronto. No podía esperar a verme”.

Mimi Smith murió en el año 1991. Sin embargo, la carta fue revelada hace poco tiempo atrás según una noticia del medio RTE.

El cantante ya estaba cansado de la prensa de Gran Bretaña, por eso decidió irse del país y residir en Estados Unidos. Su hijo afirmó que “quiso darse un descanso y partió a New York” y agregó que “para Lennon era la mejor ciudad del mundo”.

Mark Lewisohn, el autor de la biografía de “The Beatles: All These Years”, comentó en una parte del libro que, si el artista no hubiese sido asesinado, “habría regresado a Gran Bretaña durante 1981 por primera vez en 10 años”.