10 momentos icónicos del medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl LV enfrentará a Chiefs de Kansas City y Buccaneers de Tampa Bay este domingo 7 de febrero en el Estadio Raymond James de Tampa Bay a las 20:30 hora de Chile. Pero, además del juego, una de las cosas más esperadas es el medio tiempo, que será aproximadamente a las 23:00hrs.

Este año, el medio tiempo del Super Tazón estará a cargo de The Weeknd y se rumorea que lo acompañará Ariana Grande y Daft Punk. Como cada año, este evento se roba la atención del Super Bolw.

Para hacer la previa de este 2021, revisemos los momentos más controversiales:

1. New Kids on the Block y su olvidado show

En 1991, fue el primer año que la NFL invitó a una banda para el entre tiempo, esta fue los New Kids on the Block. En ese momento, el espectáculo no tenía el impacto mediático que tiene en la actualidad.

La banda tocó canciones infantiles en lugar de sus éxitos del momento, y además los espectadores se perdieron el show porque el canal optó por mostrar noticias sobre el desarrollo de la Guerra del Golfo.

2. Michael Jackson y su legado

Uno de los legados que dejo el rey del pop, fue su show del Super Bowl. En 1993, Michael Jackson cambió el sentido del medio tiempo. Se convirtió en uno de los conciertos más importantes en EE. UU. Sin embargo, éste no estuvo exento de polémica. El artista al subirse al escenario se quedó estático por 2 minutos (17% del total de su presentación).

3. Justin Timberlake y Janet Jackson

En la edición del 2004, Janet Jackson fue la encargada de protagonizar el Super Bowl. Justin Timberlake subió al escenario para acompañarla. Esta presentación dejó uno de los momentos más comentados.

Timberlake dejó al descubierto uno de los pechos de Jackson, la producción tomó duras acciones contra la cantante, pero no con él. Desde ese entonces en cada Super Bowl los usuarios homenajean a Janet para hacer conciencia sobre la misoginia y el machismo detrás de la controversia.

4. Prince y su guitarra

Para muchos, la presentación de Prince en 2007 es la mejor en la historia del Super Bowl. En donde el artista desempeñó todo su talento. Sin embargo, no escapó de controversia.

Mientras interpretaba la canción “Purple Rain”, el cantante utilizó un instrumento con un llamativo diseño. En un momento, la figura de Prince se reflejó en unas sábanas gigantes junto con su guitarra y dejo ver una silueta que tenía un mensaje sexual. Algunos creen que fue coincidencia.

5. Madonna y M.IA.

2012 la Reina del Pop, Madonna, era la encargada de darle vida al escenario junto a su invitada, M.I.A. En pleno show la rapera realizó un gesto obsceno con su mano, enseñó el dedo del medio a las cámaras.

Esto le costó a M.I.A una demanda de $16 millones de dólares por daños que este pudo haber causado. Este hecho quedo como antecedente para cualquier artista que quiera salirse del protocolo.

6. Red Hot Chili Peppers y la desilusión

El año 2014, la banda de rock Red Hot Chili Peppers acompañó al nuevo ícono del pop, Bruno Mars. El público esperaba que la banda tocara en vivo en el espectáculo, pero no fue así. Los fanáticos notaron que los instrumentos de los músicos estaban desconectados a los cables.

El momento generó varias críticas. Flea, bajista de la banda, confesó que la NFL los obligó a pregrabar los sonidos de instrumentos como el bajo, la guitarra y la batería debido al poco tiempo que tenían para prepararlos en vivo.

7. Katy Perry y sus bailarines

La edición del 2015 del Super Bowl es la más vista en la historia del gran juego. No muchos recuerdan al ganador de ese año. Sin embargo, nadie puede olvidar a uno de los tiburones que acompañó a Katy Perry en su presentación del entre tiempo.

Al bailarín se le olvido por completo la rutina de baile que tenía que seguir, por lo que decidió crear su propia performance, esa noche el tiburón se robó todas las miradas.

8. Beyoncé y su discurso político

Beyoncé aprovechó la instancia del entre tiempo del 2016 para entregar un mensaje de protesta sobre del uso excesivo de fuerza policial contra la comunidad afrodescendientes. La cantante junto a sus bailarinas vestía como el movimiento Black Panther.

Fue aclamada por las organizaciones sociales, pero la policía la acusó de que dividía al país y que incentivaba el odio contra ellos.

9. Maroon 5 y su apoyo a Kaepernik

En el 2019, la NFL afrontó una gran polémica por el ex mariscal Colin Kaepernick, quien comenzó a arrodillarse durante el himno nacional en forma de protesta contra el actuar de la policía con la comunidad afro.

El jugador fue removido de su equipo y ningún otro conjunto le ha abierto las puertas para continuar con su carrera profesional. Miles de personas se unieron para que Maroon 5 cancelara su participación en apoyo a Kaepernick, pero la banda no lo tomó en cuenta.

10. Shakira y Jennifer López

La última versión del Super Bowl celebró a la cultura latina, Shakira y Jennifer López fueron las encargadas de la presentación. Las dos hicieron un espectáculo lleno de bailes y un gran repertorio musical.

Pero luego de su presentación, las artistas fueron fuertemente criticadas, ya que algunas consideraron que el show estuvo subido de tono y no fue apto para todo público. Sin embargo, JLo afirmó que “tanto Shakira como yo somos mujeres respetables, mamás con hijos y estamos muy conscientes de lo que hacemos”.