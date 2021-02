The Weeknd sigue dolido por no haber sido nominado a los Grammy

El artista de 30 años, Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd sacó el 2020 el exitoso álbum After Hours que tuvo una excelente crítica por parte de la audiencia y expertos. “Blinding Lights”, “In your eyes” y “Heartless” se convirtieron en hits mundiales.

Sin embargo, los Premios Grammy, una de las instancias más importantes para el reconocimiento musical, ignoraron por completo a The Weeknd y lo dejaron sin ninguna nominación. El cantante utilizó sus redes sociales para pedir una explicación y transparentar la situación.

“Los Grammys continúan siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fanáticos y a la industria, transparencia”. Este fue el primer mensaje que expuso el músico en su Twitter, lo que provocó que el hashtag “Justicia para The Weeknd” se hiciera tendencia en las redes sociales.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency… — The Weeknd (@theweeknd) November 25, 2020

En una entrevista con Billboard, el artista compartió su reacción y sentimientos al enterarse que no fue nominado a ninguna categoría de los premios. “Uso la analogía de un golpe sorpresivo. Porque me golpeó de la nada. Definitivamente sentí… sentí cosas. No sé si era tristeza o rabia”, afirmó.

El cantante dijo que al principio fue muy confuso, ya que tras el éxito del álbum After Hours creía que este era su año. Solo quería una explicación por parte de los Grammy “solo quería respuesta. ¿Qué ocurrió?” agregó.

“Hicimos todo bien, creo. No soy una persona engreída. No soy arrogante. Las personas me dijeron que iba a ser nominado. El mundo me lo dijo. Era, ‘Este será; esta va a ser tu año’. Estábamos todos muy confundidos”, señaló el cantante.

The Weeknd será el encargado de cantar en el medio tiempo del Super Bowl, instancia que refleja el éxito que tuvo el artista el año pasado.