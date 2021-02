Yoko Ono y su canal de música streaming

La artista Yoko Ono junto a Janie Hendrix, hermana de Jimi Hendrix, son parte de la iniciativa del nuevo canal de música vía streaming “Coda Collection” que se estrenará el 18 de febrero en Estados Unidos, a través de Amazon Prime. El espacio será apoyado por Sony Music Entertainment.

Es una plataforma digital de streaming que contará con exclusivo contenido musical. Entre ellos, estarán icónicos conciertos, nuevos documentales de artistas y material inédito de famosos músicos.

“John siempre estuvo a la cúspide de la música y la cultura. The Coda Collection será una nueva forma para los fanáticos de poder conectar a un nivel más profundo”, señaló Yoko Ono sobre la iniciativa.

THE CODA COLLECTION@JohnLennon was always on the cutting edge of music and culture. The @Coda_Collection will be a new way for fans to connect on a deeper level.

yoko https://t.co/b5JrGbQiap

— Yoko Ono (@yokoono) January 28, 2021