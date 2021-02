¿Cómo será el show de medio tiempo de The Weeknd en el Super Bowl?

En la jornada de ayer The Weeknd participó en la conferencia de prensa del Pepsi Super Bowl LV Halftime Show, en la cual no reveló muchos detalles acerca de su espectáculo, pero afirmó que amortiguará las referencias sangrientas de sus videos de After Hours por los espectadores.

La estrella del R&B, será el primer solista canadiense en actuar en el Super Bowl. Luego de su controversia sobre la nominación de los Grammy´s, el cantante de “Can’t Feel My Face” prometió “hacer lo mejor que pueda“. “Definitivamente quiero ser respetuoso con los espectadores en casa”, agregó.

“Seguiré incorporando parte de la trama (de los videos); es una historia muy cohesiva que voy a contar durante este año, así que la historia continuará, pero definitivamente la mantendremos para las familias” afirmó el cantante.

Wassim Slaiby, mánager del cantante, en una entrevista con Billboard afirmó que The Weeknd aportó 7 millones de dólares de su propio bolsillo para “hacer que este espectáculo de medio tiempo sea lo que él imaginó”.

El cantante de “Blinding Lights” señaló que su espectáculo favorito de medio tiempo era el de Diana Ross en 1996. “Ella es tan glamorosa y tiene una gran salida con el helicóptero: aterriza en el medio del campo, se agarra a él y vuela hacia las nubes, es como … desearía haber podido hacer eso” agregó The Weeknd.

También, que las actuaciones de Prince, Michael Jackson y Beyoncé habían inspirado el show que se aproxima el domingo, que contará con un escenario dentro del estadio y las instalaciones del campo de juego.

Aquí te dejamos toda la conferencia de prensa: