El documental de Billie Eilish ya tiene fecha de estreno

Los fanáticos de Billie Eilish podrán disfrutar de una presentación en vivo y una conversación con la cantante antes del estreno de Billie Eilish: The World’s a Little Blurry en Apple TV +.

Previo a que se estrene el documental, un evento de estreno en vivo está programado para comenzar a las 11 p.m. hora chilena, el jueves 25 de febrero.

Los espectadores pueden verlo gratis a través de las aplicaciones Apple TV y Apple Music, o en el canal de YouTube de Eilish.

Durante el especial presentado por Zane Lowe, habrá una actuación simplificada de Eilish y una charla con ella, además de una entrevista con el director R.J. Cutler y un video de la película.

El documental estará disponible para ver inmediatamente después del evento especial.

El largometraje de Apple Original Films, cuenta la historia del extraordinario ascenso de Eilish al estrellato cuando era adolescente, luego en la gira y en casa, creando el álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Aquí el trailer