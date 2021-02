Diana Ross regresa a la música con nuevas canciones

Después de años sin música nueva, Diana Ross prepara su regreso con un novedoso álbum. Sin embargo, tuvo que cancelar su gira del 2021 por la pandemia. Los fanáticos tendrán que esperar a verla hasta al menos el 2022.

La cantante mediante su cuenta de Instagram confirmó que en el último año regresó a grabar música y se está preparando para el reencuentro con sus seguidores. Según confirmó la artista en su post, ya tiene 14 nuevas canciones listas.

“La vida es sobre el cambio, y este momento ha sido, en muchas formas, un regalo de reflexión y agradecimiento. Mi amor y gratitud nunca ha sido más fuerte”, escribió Ross antes de reagendar su gira.

Además, la interprete agregó que “siempre continuaré cantando”. Sus fanáticos lamentaron que se cambiara la fecha de la gira, pero están felices del regreso de Diana Ross.

Desde el 2006 no saca un disco, ahí cuando lanzó dos placas, Blue y I Love You. Si bien aún no se sabe del estreno de sus canciones afirmó que será próximamente.