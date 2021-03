Noel Gallagher graba video con estrella de The Crown

Noel Gallagher, ex guitarrista de Oasis de 53 años, fue visto filmando en Londres un video para su próximo single con su banda High Flying Birds, con la estrella de “The Crown” Matt Smith de 38 años, quien interpretó al Príncipe Felipe en la primera temporada, y una actriz desconocida.

Según anunció la columna Bizarre del periódico The Sun: “El video es para el próximo sencillo de Noel, pero quería que fuera especial”, agregando: “En estos días, mucha gente no se molesta con los videos adecuados, pero Noel es un poco anticuado y aún valora un video que ayuda a comunicar el mensaje de una canción”.

Por su parte, Gallagher comentó: “Tengo que decir que las dos canciones que he hecho en las últimas semanas son fácilmente lo mejor de las cosas de High Flying Birds que he hecho, una de ellas es simplemente jodidamente ‘guau ‘, Incluso a veces me sorprendo”.