Congresistas conservadores citan al movimiento #FreeBritney para pedir audiencias federales para las tutelas

Los congresistas Matt Gaetz de Florida y Jim Jordan de Ohio, le pidieron al presidente del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, Jerry Nadler, que haga una audiencia sobre las tutelas de los estadounidense, como la que vive Britney Spears.

Las tutelas consisten en que un juez determina si estás o no en condiciones física y/o mentales para encargarte de tus finanzas. Y si la resolución es que no, ordenan a un tutor o tutora para que se haga cargo de ellas. En el caso de la cantante la tutela la tiene su padre Jamie Spears y está vigente desde el 2008.

Gaetz y Jordan, se conmovieron ante el movimiento #FreeBritney que surgió después del documental “Framing Britney Spears”. Ambos escribieron una carta en donde afirman que las tutelas son una violación de la Constitución y que le corresponde al Comité examinar si los estadounidenses están atrapados injustamente en tutela.

Los congresistas piden una audiencia federal para examinar la tutela de Spears y del sistema en general. El representante de Matt Gaetz en su Twitter afirmó que:

If the conservatorship process can rip the agency from a woman who was in the prime of her life and one of the most powerful pop stars in the world…

Just imagine what it can do to people who are less powerful and have less of a voice. #FreeBritney https://t.co/wwtcutWAgg

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 9, 2021