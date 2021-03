“The Virtual Road”: La gira virtual de U2

La banda irlandesa U2 dará una gira virtual a través de su canal de YouTube, la cual cuenta con cuatro conciertos históricos. Cada evento tendrá una previa que estará a cargo de un artista actual.

El miércoles 17 de marzo se emitirá el primer concierto, “U2 go home: Live from Slane Castle”, este celebra el regreso de la banda en más de 20 años en el show del 1 de septiembre de 2001 a orillas del río Boyne. El encargado de abrirlo es el cantautor Dermot Kennedy, quien grabó su presentación la semana pasada en Los Angeles.

“U2: Live at Red Rocks” será el segundo concierto que se podrá sintonizar, el show grabado el 5 de junio de 1983 en el Anfiteatro Red Rocks de Colorado, EE.UU. durante la gira War, se podrá ver el 25 de marzo. Fontaines D.C., otra banda dublinesa, abrirá el evento con una actuación grabada el año pasado.

El 1 de abril se emitirá el “PopMart Tour” espectáculo que dieron en Ciudad de México en diciembre de 1997 para un concierto inolvidable en el estadio Foro Sol. La cantautora mexicana Carla Morrison será la encargada de telonear este evento.

En diciembre de 2015 U2 regresó a Paris, donde habían ocurrido los ataques terroristas del 13 de noviembre en la ciudad, por lo tanto, eran dos actuaciones postergadas. “iNNOCENCE + eXPERIENCE: Live in Paris” fue la actuación final de la gira marcada por la interpretación de Patti Smith cantando “People have the power”. El 10 de abril, YouTube transmitirá por primera vez el recital, con la banda francesa Feu! Chatterton como teloneros.