Arcade Fire y Owen Pallett comparten la banda sonora de la película “Her”

Por primera vez, Arcade Fire y el compositor canadiense Owen Pallett han publicado la banda sonora completa de la película de Spike Jonze “Her”, de 2013.

La colaboración entre los artistas proporcionó el telón de fondo musical para el drama de Jonze, nominado al Oscar y protagonizado por Joaquin Phoenix, pero nunca fue publicado adecuadamente en formato digital o físico.

En 2014, la película fue nominada, entre otras, a Mejor banda sonora en los Oscar de 2014. La música de este filme se puede disfrutar en formato digital, vinilo y casete. Se ha dividido en 13 pistas y viene acompañada de nuevas ilustraciones originales.

En un comunicado , Win Butler, de Arcade Fire, dijo que “hay una misteriosa alquimia en la forma en que el sonido y la imagen funcionan juntos, las notas y los estados de ánimo cambian y reaccionan entre sí como un caleidoscopio”.

“E incluso en ausencia de imágenes, el paisaje emocional permanece. Esperamos que tengan un momento de quietud para perderse en la música como lo hicimos nosotros al escribirla y grabarla”, afirmó.

Our HER score is here ❤️ https://t.co/D9QmqnTX5O@MilanRecLabel pic.twitter.com/NtZYYzMVwq

— Arcade Fire (@arcadefire) March 19, 2021