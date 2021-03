“The Greatest”: El documental de 50 capítulos para celebrar los 50 de Queen

Este año el grupo Queen cumple medio siglo de carrera artística y han querido celebrarlo en grande. Desde hoy el canal de Youtube de la banda está presentando un documental de 50 episodios llamado “The Greatest”, donde recorren la historia y las canciones del legendario grupo británico.

Los viernes de cada semana, hasta el 2022, se irá liberando un nuevo capítulo de esta saga que incluye entrevistas exclusivas, material de archivo y un tributo especial al fallecido cantante Freddie Mercury.

Hoy se liberó el primer capítulo, el cual se basa en la historia de la canción “Keep Yourself Alive”, tema que inicia el primer álbum de larga duración de la banda británica liderada por Freddie Mercury. Mientras se muestran algunos espectáculos en vivo se escuchan algunas entrevistas exclusivas, como la del guitarrista, Brian May.

Simon Lupton, quien trabajó en “Queen: Behind the Rhapsody”, “Queen Live at Wembley ’86” y “Queen: Rock the World”, entre otras obras audiovisuales para la banda, es el encargado de producir este gran documental.

El productor en un comunicado afirmó que “la historia de Queen no se parece a ninguna otra y espero que los fans de todo el mundo disfruten celebrando los muchos extraordinarios logros, eternas canciones e icónicas interpretaciones que nos han dado Freddie, Brian, Roger y John”.

“Mientras revisitamos algunos de sus más famosos y legendarios hitos, espero que la gente se encuentre con algunas sorpresas que les encanten, tanto si son fans acérrimos, como si son nuevos”, concluyó Lupton.

Ve el primer episodio de “The Greatest”: