Destacados de abril: Los sonidos de tu mundo que debes escuchar

Yorka + Nicole “Mentí”

El dúo nacional Yorka nos presenta una versión reinventada de su canción “Mentí”. Este ejercicio creativo, realizado en formato acústico, incluye como invitada de honor a la cantante Nicole que acompaña en voz y armonía a las talentosas hermanas Pastenes. Mentí, con Yorka y Nicole, es uno de nuestros destacados de este mes en Duna.

Beck y Paul Mccartney “Find my way”

Inspirado en una noche de baile junto a Paul y Nancy McCartney, el cantante Beck reimaginó “Find my way”, una canción incluida en McCartney III Reimagined, el disco que recrea y remezcla el trabajo más reciente del ex Beatle. “Find my way”, junto a Beck y Paul McCartney, es uno de nuestros destacados de este mes en Duna.

Jon Batiste “Freedom”

Robando tiempo a las sesiones de la banda sonora “Soul”, el compositor Jon Batiste se metió al estudio para grabar su nuevo álbum We Are. En clave de homenaje a ídolos como Marvin Gaye y Stevie Wonder, Jon Batiste compuso “Freedom” que ahora escuchamos como uno de nuestros destacados de este mes en Duna, Sonidos de tu mundo.