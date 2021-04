“Eazy Sleazy”: La canción de Mick Jagger y Dave Grohl sobre la pandemia

Mick Jagger, líder de The Rolling Stones y Dave Grohl, fundador de la banda Foo Fighters acaban de lanzar “Eazy Sleazy”, una canción que da una esperanza en medio de la pandemia.

Grohl, también antiguo miembro del grupo Nirvana, acompaña a Jagger en la batería, bajo y guitarra, en un tema optimista que habla de las pesadas llamadas por Zoom, ver televisión hasta quedar lobotomizado o sentirse dentro de una cárcel, pero que termina con la esperanza de volver a salir al “jardín de las delicias terrestres”.

Jagger fue el creador de la letra y como dijo a través de sus redes sociales: “Es una canción que escribí sobre salir del encierro, con un optimismo por otro lado, muy necesario. Gracias a Dave Grohl por acompañarme en la batería, el bajo y la guitarra, fue muy divertido trabajar con él. Espero que todos disfruten de ‘Eazy Sleazy””

I wanted to share this song that I wrote about coming out of lockdown, with some much needed optimism – thank you to Dave Grohl @foofighters for jumping on drums, bass and guitar, it was a lot of fun working with you on this-hope you all enjoy Eazy Sleazy! https://t.co/7FoI5T36aU

— Mick Jagger (@MickJagger) April 13, 2021